Новая площадка «ПРОДО Тюменский бройлер» выпустила первую партию продукции

Первая партия продукции, произведенной на новой площадке «ПРОДО Тюменский бройлер», поступила в торговые сети региона, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Развитие бизнеса — задача нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Отметим, новая производственная точка расположена в селе Шорохово Исетского округа. Выход на полную проектную мощность запланирован на осень этого года: там ежемесячно будут производить от 350 тонн продукции категории «мясная гастрономия».
В настоящее время завершается наладка производственных линий и настройка оборудования для маркировки «Честный знак». Активно ведется набор персонала: для местных жителей создано около 130 новых рабочих мест.
Общая площадь производственных цехов в селе Шорохово превышает 3 тыс. кв. м, в том числе технологические линии, административно-бытовой комплекс и склад реализации. Также на территории находится отдельное здание холодильного низкотемпературного склада с камерами глубокой заморозки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.