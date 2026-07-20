Медицинский теплоход «Святитель Лука» посетит село Шеркалы в Югре

Медицинский теплоход «Святитель Лука» с 25 по 28 июля будет работать в селе Шеркалы Югры при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Октябрьского района.
Уточним, «Святитель Лука» — первый в России медицинский теплоход — диагностический центр. Это полноценная плавучая поликлиника с 25 кабинетами и современным оборудованием. Желающие смогут сделать флюорографию и маммографию, УЗИ и эндоскопию, посетить стоматолога, лора, офтальмолога, хирурга и гинеколога. Одновременно центр может принять до 50 пациентов.
Ранее теплоход работал в деревне Нижние Нарыкары, сейчас он в селе Перегребное до 23 июля. На следующий день, 24 числа, прием будет проходить в деревне Чемаши, а после уже в селе Шеркалы. Подробнее с графиком можно ознакомиться на сайте Центра профессиональной патологии Югры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.