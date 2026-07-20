Медицинский теплоход «Святитель Лука» посетит село Шеркалы в Югре

Ранее теплоход работал в деревне Нижние Нарыкары, сейчас он в селе Перегребное до 23 июля. На следующий день, 24 числа, прием будет проходить в деревне Чемаши, а после уже в селе Шеркалы. Подробнее с графиком можно ознакомиться на сайте Центра профессиональной патологии Югры.