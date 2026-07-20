Половину 120-метровой «Звезды Сталинграда» собрали в Волгограде

Напомним, что аттракцион планируют ввести в строй осенью 2026 года — по окончании строительства его проверят надзорные органы. С самой высокой точки «Звезды Сталинграда» гостям парка будут открываться панорамные виды на город-герой и Волго-Ахтубинскую пойму.