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Половину 120-метровой «Звезды Сталинграда» собрали в Волгограде

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) строители собрали половину вантового колеса обозрения «Звезда Сталинграда».

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) строители собрали половину вантового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». По информации пресс-службы парка, накануне подрядчик установил 17-й из 34 радиальных элементов окружности.

— Работы на строительной площадке будущего вантового колеса обозрения высотой 120 метров ведутся ежедневно с участием представителей компании-изготовителя и крупногабаритной спецтехники, — уточнили в ЦПКиО.

Напомним, что аттракцион планируют ввести в строй осенью 2026 года — по окончании строительства его проверят надзорные органы. С самой высокой точки «Звезды Сталинграда» гостям парка будут открываться панорамные виды на город-герой и Волго-Ахтубинскую пойму.

Фото: пресс-служба ЦПКиО.