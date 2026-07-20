Тобольские школьники посетили мебельное производство

Серию профтуров для учеников 6-х и 9-х классов школы № 14 города Тобольска провел кадровый центр «Работа России» совместно с компанией «МебельАстер» при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения Тюменской области.
На производстве школьники ознакомились с полным циклом создания мебели: сначала 3D-моделирование и выбор фурнитуры, потом распил, сборка каркасов и финал — покраска и лакировка. Кроме того, ребята увидели, как работают автоматизированные линии и станки.
«Профтуры, организованные кадровым центром “Работа России”, помогают школьникам расширить кругозор, получить представление о реальных производственных процессах и, возможно, определиться с будущей профессией. А для предприятия — это возможность вырастить новую смену», — отметили в региональном центре занятости населения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.