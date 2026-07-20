ФИФА начала расследование из-за поведения сборной Аргентины после поражение на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) начала дисциплинарное разбирательство в отношении представителей сборной Аргентины. Причиной стало поведение футболистов сразу после финального свистка в матче против команды Испании.
Защитник аргентинцев Леандро Паредес получил красную карточку уже после окончания игры. Он сбил с ног испанского футболиста Эрика Гарсию, схватил его за шею, а затем нанес удары в лицо игроку сборной Испании Гави.
Кроме того, футболист Науэль Молина ударил локтем полузащитника Родри, а тренер аргентинской команды Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо.
Кроме того, вся сборная Аргентины демонстративно отвернулась от пьедестала во время церемонии награждения победителей, передает телеканал Sky Sports.
Сборная Испании 20 июля обыграла Аргентину и стала двукратным чемпионом мира по футболу. Матч завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Решающий мяч забил испанец Ферран Торрес, поразивший ворота аргентинцев на 106-й минуте игры. При этом Испания нанесла 12 ударов в створ, Аргентина — ни одного.