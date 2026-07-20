ФИФА начала расследование из-за поведения сборной Аргентины после поражение на ЧМ

Сборная Испании 20 июля обыграла Аргентину и стала двукратным чемпионом мира по футболу. Матч завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Решающий мяч забил испанец Ферран Торрес, поразивший ворота аргентинцев на 106-й минуте игры. При этом Испания нанесла 12 ударов в створ, Аргентина — ни одного.