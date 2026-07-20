Никитин: К концу «тридцатых» в Нижегородской области могут построить АЭС

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв объявил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую» и начале гидравлических испытаний реактора, которые продлятся несколько недель перед пусковыми операциями. После этого будет проведена ревизия для корректировки финального этапа. Проект с реакторами ВВЭР-1200 реализуется в Турции с 2018 года и станет ключевым энергообъектом мощностью 4,8 ГВт.