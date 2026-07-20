В Тольятти прошел ретрофестиваль «Жигули»

Ретрофестиваль «Жигули» состоялся 18 июля в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова, расположенного в Тольятти Самарской области. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации городского округа.
Мероприятие прошло уже в шестой раз. Главным событием фестиваля стала выставка автомобилей старше 30 лет. Еще там провели ретроралли по улицам Тольятти и ретропикник с мастер-классами от шеф-поваров, автородео и викторину.
Также работали фотозоны, лекторий о Тольятти и ярмарка. Там провели модный показ, а для детей работала отдельная развлекательная программа с конкурсами и призами. Кроме того, Объединение детских библиотек Тольятти подготовило свою площадку, где была представлена выставка лучших книг об истории автомобилей, устройстве машин и великих конструкторах.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.