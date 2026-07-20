Часть НПЗ возобновили продажи топлива на биржевом рынке

К продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов вернулись НПЗ совокупной мощностью переработки около 40 млн тонн нефти в год. Об этом говорится в обзоре (есть у «Ъ») аналитического агентства Platts, входящего в S&P Global. Часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 млн тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участия в торгах.