Золотые резервы ЦБ сократились до 73,4 млн тройских унций

Ранее президент Владимир Путин объяснил укрепление рубля снижением спроса на иностранную валюту в России, отметив это в ответ на жалобу главы Якутии Айсена Николаева о падении доходов экспортно-ориентированного региона. Он подчеркнул, что валюта сейчас востребована меньше, чем прежде.