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Золотые резервы ЦБ сократились до 73,4 млн тройских унций

Золотые резервы Банка России на 1 июля 2026 года составили 73,4 миллиона тройских унций. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные регулятором.

Месяцем ранее показатель находился на уровне 73,7 миллиона тройских унций, а на 1 мая — 73,9 миллиона. Таким образом, за два месяца объём золотых резервов сократился на 0,5 миллиона унций.

Ранее президент Владимир Путин объяснил укрепление рубля снижением спроса на иностранную валюту в России, отметив это в ответ на жалобу главы Якутии Айсена Николаева о падении доходов экспортно-ориентированного региона. Он подчеркнул, что валюта сейчас востребована меньше, чем прежде.

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