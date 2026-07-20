Восстановление мостов на Петровской набережной в Воронеже могут перенести на год

Пешеходные мосты на Петровской набережной в Воронеже, скорее всего, не будут восстановлены в этом году. Об этом заявил мэр Сергей Петрин на пресс-подходе после еженедельной планерки в администрации. По его словам, подрядчик отказался от повторного монтажа конструкций, а другой подрядчик не предоставил новое техническое решение с положительным заключением для повторного монтажа конструкций.
«Подрядчик не изъявил желания выполнять работы, нам опять предстоят долгие судебные тяжбы. Техническое решение мы до сих не получили, хотя сроки были до 20 июня», — сообщил господин Петрин и отметил, что в связи с этими сложностями повторный монтаж может быть перенесен на следующий год.
«Чтобы что-то делать своими силами, надо дождаться технического решения и положительного заключения. Получим документацию, потом нужно будет найти источники финансирования. Судебные тяжбы тоже быстро не завершатся. Оптимизма у меня пока мало», — резюмировал градоначальник.
Режим чрезвычайной ситуации был введен на Петровской набережной в марте из-за угрозы обрушения мостов — конструкции дали крен из-за таяния льда. Демонтаж произвело петербургское АО «ПО “Возрождение”», которое занимается реализацией третьего этапа реконструкции Остужевской развязки. Стоимость демонтажа составила 15−17 млн руб.