Восстановление мостов на Петровской набережной в Воронеже могут перенести на год

Пешеходные мосты на Петровской набережной в Воронеже, скорее всего, не будут восстановлены в этом году. Об этом заявил мэр Сергей Петрин на пресс-подходе после еженедельной планерки в администрации. По его словам, подрядчик отказался от повторного монтажа конструкций, а другой подрядчик не предоставил новое техническое решение с положительным заключением для повторного монтажа конструкций.