Более ста бизнес-планов бесплатно подготовили для нижегородских предпринимателей

Более 100 нижегородских предпринимателей уже воспользовались бесплатной услугой по подготовке бизнес‑планов в филиалах регионального центра «Мой бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»; получить помощь можно до 2 ноября 2026 года. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, эксперты центров проводят консультации, прорабатывают идеи, оценивают перспективы и готовят финансовые модели — с начала года специалисты дали около 1,5 тысячи консультаций и подготовили 113 бизнес‑планов.
Услуга востребована предпринимателями из самых разных сфер: специалисты помогли с проектами для пунктов выдачи маркетплейсов, кофе‑корнеров, студий декора, установки снековых аппаратов и автоматов по продаже воды, а также с организациями производства брендированной продукции, гибкого кирпича, фасадной доски и со строительно‑монтажными проектами. Кроме подготовки бизнес‑планов, центры предлагают консультации по запуску и развитию бизнеса, финансовому планированию, налогообложению, бухгалтерскому сопровождению, привлечению инвестиций и участию в госзакупках.
Также предпринимателям подготавливают индивидуальные карты развития с рекомендациями по проекту и списком подходящих мер государственной поддержки и инструментов финансирования. Услуга доступна в региональном центре «Мой бизнес» и в его филиалах до 2 ноября 2026 года; получить её могут субъекты малого и среднего предпринимательства, включённые в единый реестр МСП. Контакты и подробности размещены на сайте мойбизнес52. рф, телефон горячей линии — 8 (800) 301‑29‑94 (звонок бесплатный).
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия, где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301‑29‑94.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».