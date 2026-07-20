Более ста бизнес-планов бесплатно подготовили для нижегородских предпринимателей

Более 100 нижегородских предпринимателей уже воспользовались бесплатной услугой по подготовке бизнес‑планов в филиалах регионального центра «Мой бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»; получить помощь можно до 2 ноября 2026 года. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, эксперты центров проводят консультации, прорабатывают идеи, оценивают перспективы и готовят финансовые модели — с начала года специалисты дали около 1,5 тысячи консультаций и подготовили 113 бизнес‑планов.