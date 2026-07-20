Определены победители конкурса грантов губернатора Ростовской области

«Гражданское общество — это не абстрактное понятие из школьных учебников, это живые связи между людьми, общая ответственность за свой двор, город, страну, то, что делает общество по-настоящему человечным. Именно НКО часто первыми замечают проблему, находят нестандартное решение там, где ресурсов не хватает. И грантовая поддержка — это один из главных инструментов, который позволяет некоммерческому сектору не выживать, а развиваться во благо всего общества», — отметил Александр Никиточкин.