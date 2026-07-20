Определены победители конкурса грантов губернатора Ростовской области

Проекты, представленные 77 некоммерческими организациями (НКО), признаны победителями конкурса грантов губернатора Ростовской области, сообщил министр региональной политики Александр Никиточкин. Данные инициативы направлены на развитие институтов гражданского общества, что отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
В этом году социально ориентированные НКО заявили на конкурс 267 проектов. Максимальный размер гранта — 2,5 млн рублей. Проекты будут реализованы на территории Ростовской области в ближайшие 1,5 года.
«Гражданское общество — это не абстрактное понятие из школьных учебников, это живые связи между людьми, общая ответственность за свой двор, город, страну, то, что делает общество по-настоящему человечным. Именно НКО часто первыми замечают проблему, находят нестандартное решение там, где ресурсов не хватает. И грантовая поддержка — это один из главных инструментов, который позволяет некоммерческому сектору не выживать, а развиваться во благо всего общества», — отметил Александр Никиточкин.
С лучшими проектами можно ознакомиться на сайте ростов.гранты.рф. Для тех, кто не вошел в число победителей, проведут индивидуальные консультации. Им также помогут подготовить проекты для федеральных конкурсов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.