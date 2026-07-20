Огромный град накрыл концерт Bad Bunny в Милане с 80 тысячами зрителей, есть пострадавшие

Людей начали эвакуировать, когда погода стала ухудшаться. В момент удара града часть зрителей получила травмы. Сообщается, что несколько человек пострадали от градин размера с мяч для гольфа — некоторые получили удары по голове. Пострадавших осматривали медики на месте.