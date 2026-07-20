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Огромный град накрыл концерт Bad Bunny в Милане с 80 тысячами зрителей, есть пострадавшие

Концерт Bad Bunny в Милане резко прервали из‑за сильной грозы и града. Мероприятие проходило на открытой площадке, рассчитанной примерно на 80 тысяч человек. Об этом пишет Mail Online.

Источник: Life.ru

Концерт Bad Bunny в Милане резко прервали из‑за сильной грозы и града. Видео © X/ Molusco.

Людей начали эвакуировать, когда погода стала ухудшаться. В момент удара града часть зрителей получила травмы. Сообщается, что несколько человек пострадали от градин размера с мяч для гольфа — некоторые получили удары по голове. Пострадавших осматривали медики на месте.

В толпе возникла паника из‑за резких указаний организаторов. Сначала зрителям предлагали оставаться на своих местах и ждать, пока стихнет непогода. Затем объявили новое решение — вывести людей через аварийные выходы.

Организаторы заявили, что шоу не перенесут на другую дату. Билеты пообещали вернуть всем покупателям. Bad Bunny продолжит гастрольный график: в туре следующий город намечен за пределами Италии.

Ранее Life.ru писал, что певец Рики Мартин отказался от выступления в Грузии, которое было запланировано на 16 июля. При этом организаторы заявили, что им неизвестны причины, по которым певец решил отменить концерт.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.