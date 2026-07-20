В Воронежской области обнаружили тела женщины и младенца

«В квартире одного из домов города Нововоронежа обнаружены тела новорожденного ребенка и его 30-летней матери. По предварительным данным у женщины на дому произошли роды, вызванные приемом медицинских препаратов. Причиной смерти матери стала внезапная смерть. Женщина состояла на профилактическом учете в полиции», — говорится в сообщении прокуратуры Воронежской области.