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В Воронежской области обнаружили тела женщины и младенца

В Воронежской области обнаружили тела женщины и ее новорожденного ребенка.

Источник: РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Тела женщины и ее новорожденного ребенка обнаружены в квартире в Воронежской области, причины и обстоятельства их смерти выясняются, сообщили прокуратура региона и СУСК.

«В квартире одного из домов города Нововоронежа обнаружены тела новорожденного ребенка и его 30-летней матери. По предварительным данным у женщины на дому произошли роды, вызванные приемом медицинских препаратов. Причиной смерти матери стала внезапная смерть. Женщина состояла на профилактическом учете в полиции», — говорится в сообщении прокуратуры Воронежской области.

По данным СУСК по региону, на теле новорожденного мальчика обнаружены следы насильственной смерти.

«По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)», — информирует СУСК.

Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, в том числе для установления точной причины и обстоятельств смерти ребенка и его матери.

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