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Около 12 тысяч школьников посетили музей-заповедник в Приморье

Побывать в этом учреждении культуры можно по краевой программе «Арсеньевская карта».

Источник: Национальные проекты России

Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в Приморье с начала летних каникул посетили почти 12 тысяч школьников, сообщили в агентстве проектного управления региона. Организация таких экскурсий для детей отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Уточним, что посетить данный музей можно по краевой программе «Арсеньевская карта». Насыщенную программу предлагают и филиалы учреждения, расположенные в Арсеньеве, Дальнереченске, Лесозаводске, Партизанске и Чугуевке.

Кроме того, этим летом для детей провели экскурсии по Владивостокской крепости. В них приняли участие почти 1,6 тысячи ребят.

Напомним, что «Арсеньевская карта» — просветительский проект, инициированный в 2023 году губернатором Олегом Кожемяко. Он предусматривает свободное посещение культурных учреждений школьниками в возрасте от 6 до 13 лет.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.