В Арктике больше всего радионуклидов скопилось в устьях Оби и Енисея

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) установили в ходе масштабного исследования районы наиболее сильного загрязнения морей Российской Арктики техногенными и природными радионуклидами. В качестве таких районов обозначены эстуарии (воронкообразные устья) рек Обь и Енисей, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
«В Карском море основной зоной аккумуляции радионуклидов являются эстуарии рек Обь и Енисей. Здесь в донных осадках захоранивается основная часть техногенного цезия-137, поступающего с Евразийского континента. Море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, по сравнению с Карским морем, являются сравнительно чистыми регионами», — отметили в пресс-службе.
Исследования донных осадков шельфа Российской Арктики проводились на протяжении нескольких лет силами сотрудников лаборатории радиохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН с борта научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш».
Что касается Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых, чьи бассейны признаны относительно чистыми, то в них зарегистрированы повышенные содержания природного свинца-210. Его активность в морских осадках в несколько раз повысилась за последние десятилетия. По мнению ученых, высокие потоки этого природного радионуклида являются следствием быстрого потепления в Арктике и ускоренной деградации вечной мерзлоты, в которой радиоактивный изотоп свинца находился в «запечатанном» состоянии.
«Проведенные исследования показали, что зоны смешения речных и морских вод являются мощными природными фильтрами, защищающими арктические моря от заражения радиоактивными элементами», — делают вывод авторы исследования. К таким переходным зонам и относятся речные эстуарии, где смешиваются пресные речные и соленые морские воды.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России и гранта Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Continental Shelf Research.