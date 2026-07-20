В Арктике больше всего радионуклидов скопилось в устьях Оби и Енисея

Что касается Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых, чьи бассейны признаны относительно чистыми, то в них зарегистрированы повышенные содержания природного свинца-210. Его активность в морских осадках в несколько раз повысилась за последние десятилетия. По мнению ученых, высокие потоки этого природного радионуклида являются следствием быстрого потепления в Арктике и ускоренной деградации вечной мерзлоты, в которой радиоактивный изотоп свинца находился в «запечатанном» состоянии.