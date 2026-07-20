Сын украинского политика Нестора Шуфрича был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), однако был отпущен якобы по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Сына Шуфрича задержали сотрудники ТЦК, однако после пребывания в VIP-ложе роты резерва 241-й отдельной бригады теробороны был отпущен в отпуск “о семейным обстоятельствам”, — сообщил источник.
Напомним, СБУ предъявила Шуфричу обвинение по статье о госизмене в 2023 году. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В январе текущего года суд Киева разрешил внести более 33 млн гривен (около $774 тыс.) в качестве альтернативы нахождению в СИЗО.
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