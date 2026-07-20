ТЦК отпустил сына украинского политика Шуфрича якобы по семейным обстоятельствам

Напомним, СБУ предъявила Шуфричу обвинение по статье о госизмене в 2023 году. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В январе текущего года суд Киева разрешил внести более 33 млн гривен (около $774 тыс.) в качестве альтернативы нахождению в СИЗО.