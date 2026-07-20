Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сабантуй 2026» пройдет в парке имени 1 Мая 25 июля

Гости мероприятия смогут принять участие в соревнованиях по татарской борьбе корэш.

Праздник «Сабантуй 2026» (12+) пройдет в парке имени 1 Мая 25 июля. Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, праздник приурочен к Году единства народов России.

Посетители смогут побывать на концертных выступлениях творческих коллективов и артистов. Также в программе запланированы национальные игры и состязания, детские и семейные активности.

Во время праздника будет работать патриотическая станция, культурно-просветительские и интерактивные площадки. Гости мероприятия смогут познакомиться с татарскими традициями, ремеслами и узнать об особенностях национального костюма. А также принять участие в соревнованиях по татарской борьбе корэш.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что фестиваль «Ромашковый луг» собрал более тысячи гостей в Арзамасе.