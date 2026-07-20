«Сабантуй 2026» пройдет в парке имени 1 Мая 25 июля

Во время праздника будет работать патриотическая станция, культурно-просветительские и интерактивные площадки. Гости мероприятия смогут познакомиться с татарскими традициями, ремеслами и узнать об особенностях национального костюма. А также принять участие в соревнованиях по татарской борьбе корэш.