«Сабантуй 2026» пройдет в парке имени 1 Мая 25 июля

Праздник «Сабантуй 2026» (12+) пройдет в парке имени 1 Мая 25 июля. Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики, праздник приурочен к Году единства народов России.
Посетители смогут побывать на концертных выступлениях творческих коллективов и артистов. Также в программе запланированы национальные игры и состязания, детские и семейные активности.
Во время праздника будет работать патриотическая станция, культурно-просветительские и интерактивные площадки. Гости мероприятия смогут познакомиться с татарскими традициями, ремеслами и узнать об особенностях национального костюма. А также принять участие в соревнованиях по татарской борьбе корэш.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что фестиваль «Ромашковый луг» собрал более тысячи гостей в Арзамасе.