Умер сценарист фильма «Терминатор 2: Судный день» Уильям Уишер

Уишер был другом детства режиссера Джеймса Кэмерона и вместе с ним работал над сценарием первого «Терминатора». Вместе с Кэмероном он стал соавтором продолжения фильма — «Терминатор 2: Судный день». Кроме того, он сыграл главную роль в дебютной короткометражке Кэмерона «Ксеногенезис» в 1978 году.