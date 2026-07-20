Главные новости за 20 июля. Ростов-на-Дону и область

В Таганроге количество АЗС, где реализуется топливо, увеличилось вдвое. Бензин марки АИ92 доступен на 12 заправках, АИ95 — на 15, дизельное топливо — на 14 АЗС. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова. Несмотря на положительную динамику, очереди на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний пока сохраняются, хотя за последнюю неделю их протяжённость несколько сократилась.