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Главные новости за 20 июля. Ростов-на-Дону и область

Совет директоров ФК «Ростов» назначил Андрея Чайку генеральным директором клуба.

Совет директоров ФК «Ростов» назначил Андрея Чайку генеральным директором клуба.

В Таганроге количество АЗС, где реализуется топливо, увеличилось вдвое. Бензин марки АИ92 доступен на 12 заправках, АИ95 — на 15, дизельное топливо — на 14 АЗС. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова. Несмотря на положительную динамику, очереди на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний пока сохраняются, хотя за последнюю неделю их протяжённость несколько сократилась.

В Ростовской области приняли документы о выдвижении кандидатов на выборы в Государственную Думу.

В Мясниковском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков и десяти легковых автомобилей. Пострадал 33-летний водитель. Авария произошла днем 17 июля на автодороге Р280 «Новороссия». Причиной послужил пожар на поле неподалеку, из-за которого проезжая часть оказалась задымлена.

В Ростовской области пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Уголовное дело возбудили по факту незаконного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщили в ГУ МВД России по региону. Предполагаемый объем незаконного оборота за шесть лет составил около 1 млрд руб.

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