Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больница в Павловском Посаде получила новое офтальмологическое оборудование

С его помощью врачи будут более точно обследовать пациентов.

Дневной стационар офтальмологического отделения Павлово-Посадской больницы в Московской области получил новое оборудование, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Так, лечебное учреждение получило автоматический проектор знаков для проверки остроты зрения, щелевую лампу для биомикроскопии глаза и пахиметр для измерения толщины роговой оболочки. С помощью нового оборудования врачи будут более точно обследовать пациентов.

«Современное офтальмологическое оборудование позволяет своевременно выявлять заболевания глаз, проводить высокоточную диагностику и выполнять сложные хирургические вмешательства. С начала года в медицинские организации Подмосковья поступило 66 единиц такой техники на общую сумму 223 млн рублей. Благодаря этому жители региона могут получать качественную помощь рядом с домом», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.