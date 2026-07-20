Больница в Павловском Посаде получила новое офтальмологическое оборудование

Дневной стационар офтальмологического отделения Павлово-Посадской больницы в Московской области получил новое оборудование, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Так, лечебное учреждение получило автоматический проектор знаков для проверки остроты зрения, щелевую лампу для биомикроскопии глаза и пахиметр для измерения толщины роговой оболочки. С помощью нового оборудования врачи будут более точно обследовать пациентов.
«Современное офтальмологическое оборудование позволяет своевременно выявлять заболевания глаз, проводить высокоточную диагностику и выполнять сложные хирургические вмешательства. С начала года в медицинские организации Подмосковья поступило 66 единиц такой техники на общую сумму 223 млн рублей. Благодаря этому жители региона могут получать качественную помощь рядом с домом», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.