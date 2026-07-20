Праздник «Сабантуй 2026» пройдет 25 июля в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде

В программе — концертные выступления творческих коллективов, национальные игры и состязания, детские и семейные активности, работа патриотической станции, культурно‑просветительские и интерактивные площадки; состоятся также соревнования по татарской борьбе корэш. Площадка будет открыта с 12:00 до 19:00, торжественное открытие запланировано на 13:00; вход свободный.