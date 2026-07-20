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Праздник «Сабантуй 2026» пройдет 25 июля в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде

Мероприятие проводится в рамках одноимённого проекта‑победителя городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний».

Источник: Время

25 июля в парке имени 1 Мая пройдёт праздник «Сабантуй 2026», организованный местной национально‑культурной автономией татар Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие проводится в рамках одноимённого проекта‑победителя городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» и приурочено к Году единства народов России.

В программе — концертные выступления творческих коллективов, национальные игры и состязания, детские и семейные активности, работа патриотической станции, культурно‑просветительские и интерактивные площадки; состоятся также соревнования по татарской борьбе корэш. Площадка будет открыта с 12:00 до 19:00, торжественное открытие запланировано на 13:00; вход свободный.

Организаторы призывают гостей познакомиться с татарскими традициями, ремёслами и национальным костюмом; подробности опубликованы по ссылке организаторов.

Ранее сообщалось, что «Сабантуй‑2026» пройдет в Краснооктябрьском округе в измененном формате.

(6+).