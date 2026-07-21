Биатлонистка Сола тренируется вместе с маленькой дочкой

Она отметила, что очень трудно совмещать тренировки и воспитание ребенка.
Первую тренировку я всегда выполняю полностью. А во второй зачастую что-то сокращаю: растяжку, прыжки или другие упражнения, которые, в принципе, уже могу не делать. И, конечно, мне очень хочется проводить время с семьей — для меня это очень важно.
Она уточнила, что с тренером обсудила, как можно выстроить работу, чтобы часть упражнений выполнять рядом с ребенком.
По ее словам, дочь позволяет тренироваться рядом.
«Мы сейчас очень много тренируемся вместе», — уточнила спортсменка.
Сола также поделилась, что во время ее беговой подготовки дочка едет рядом на велосипеде.
«Тренироваться с ребенком — это большое счастье, когда есть такая возможность», — добавила она.
Спортсменка в конце 2022-го родила дочь, она вернулась в биатлон и показывает хорошие результаты.
В частности, в розыгрыше Кубка Содружества она неоднократно занимала призовые места. А в феврале текущего года Сола выиграла чемпионат Беларуси в спринте.
IBU (Международный союз биатлонистов) отстранил сборные Беларуси и России от международных соревнований после начала спецоперации на Украине.
Белорусские и российские спортсмены начали проводить совместные сборы и соревнования. В частности, был организован совместный Кубок Содружества для биатлонистов двух стран. Исполком МОК в мае 2026-го снял все ограничения, но IBU пока не торопится убирать из «бана» атлетов из Беларуси и РФ.