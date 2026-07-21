Биатлонистка Сола тренируется вместе с маленькой дочкой

Первую тренировку я всегда выполняю полностью. А во второй зачастую что-то сокращаю: растяжку, прыжки или другие упражнения, которые, в принципе, уже могу не делать. И, конечно, мне очень хочется проводить время с семьей — для меня это очень важно.