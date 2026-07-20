В Ростовской области в ДТП пострадали два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в массовом ДТП в Мясниковском районе Ростовской области, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав региона.
По информации полиции, в понедельник днем на 12-м километре автодороги «Р-280» Новороссия столкнулись 12 автомобилей, из которых два грузовика и десять легковых автомобилей. ДТП произошло из-за пожара на поле и задымления проезжей части. Сообщалось об одном пострадавшем.
«Пострадало двое. Одному оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ЦРБ Мясниковского района», — говорится в сообщении.