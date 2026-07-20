В Ростовской области в ДТП пострадали два человека

По информации полиции, в понедельник днем на 12-м километре автодороги «Р-280» Новороссия столкнулись 12 автомобилей, из которых два грузовика и десять легковых автомобилей. ДТП произошло из-за пожара на поле и задымления проезжей части. Сообщалось об одном пострадавшем.