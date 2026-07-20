В Кировграде Свердловской области открыли Центр культурного развития

Площадь центра — почти 5 тыс. кв. м. Посещать его за сутки смогут 858 человек. В центре есть выставочный и кинозалы, студия звукозаписи, аудитории для хореографии и лекций, а также библиотека. Кроме того, в учреждении будут работать 10 творческих клубов.