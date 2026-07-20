В Кировграде Свердловской области открыли Центр культурного развития

Губернатор Свердловской области Денис Паслер открыл Центр культурного развития в Кировграде. Строительство таких учреждений отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Площадь центра — почти 5 тыс. кв. м. Посещать его за сутки смогут 858 человек. В центре есть выставочный и кинозалы, студия звукозаписи, аудитории для хореографии и лекций, а также библиотека. Кроме того, в учреждении будут работать 10 творческих клубов.
Также Денис Паслер посетил Кировградский филиал Уральского государственного колледжа имени И. И. Ползунова. Там после капитального ремонта открыли общежитие. Оно рассчитано на 140 человек.
«План приема в колледж на предстоящий учебный год увеличен на 20% по сравнению с прошлым и составляет 175 человек, из которых 125 — по специальностям “Профессионалитета”», — написал губернатор в своих социальных сетях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.