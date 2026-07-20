Журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила Россию за спасение телохранителя

Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента России Владимира Путина, российских врачей и жителей страны за спасение жизни своего телохранителя, который перенес инсульт во время ее недавнего визита в Россию. Об этом сообщил RT со ссылкой на письмо журналистки, оказавшееся в распоряжении редакции.
«Чудесным образом в результате этой операции был не только удалён тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья», — рассказала она.
В письме журналистка утверждает, что у ее телохранителя исчезли хронические проблемы, от которых он страдал много лет, а также настолько улучшились слух и зрение, что ему больше не требуются средства их коррекции.
В одном из своих подкастов Оуэнс рассказала, что ее телохранитель является ветераном вооруженных сил США и в течение нескольких лет безуспешно пытался получить необходимую медицинскую помощь на родине. По ее словам, после инсульта в России ему сразу провели обследование, компьютерную томографию, хирургическую операцию и последующее лечение.
Кэндис Оуэнс — американская консервативная журналистка, политический комментатор и блогер. Получила известность как сторонница Дональда Трампа и критик движения Black Lives Matter. Ранее работала директором по коммуникациям консервативной организации Turning Point USA, а затем сотрудничала с медиакомпанией The Daily Wire.
Оуэнс неоднократно оказывалась в центре общественных дискуссий из-за своих резонансных заявлений и расследований. В 2025 году она получила широкую известность после серии публикаций, посвященных первой леди Франции Брижит Макрон. Французский президент Эмманюэль Макрон и его жена тогда подали в суд на Оуэнс, которая заявляла, что первая леди Франции «на самом деле мужчина».
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