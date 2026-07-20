Цена на Urals поднялась к июньским уровням

Стоимость российской нефти Urals, основного экспортного сорта, к 17 июля восстановилась до $55−56 за баррель после снижения в начале июля до докризисных уровней. Цена на базисе FOB (погрузка на судно) Приморск и Усть-Луга составила $55,33 за баррель, а FOB Новороссийск — $55,93. Это следует из обзора международного агентства Argus (есть у РБК). Рост произошел на фоне повышения мировых цен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и сохраняющихся рисков для поставок через Ормузский пролив.