Цена на Urals поднялась к июньским уровням

Стоимость российской нефти Urals, основного экспортного сорта, к 17 июля восстановилась до $55−56 за баррель после снижения в начале июля до докризисных уровней. Цена на базисе FOB (погрузка на судно) Приморск и Усть-Луга составила $55,33 за баррель, а FOB Новороссийск — $55,93. Это следует из обзора международного агентства Argus (есть у РБК). Рост произошел на фоне повышения мировых цен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и сохраняющихся рисков для поставок через Ормузский пролив.
По данным Argus, стоимость Североморского датированного (NSD, корзина североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и WTI Midland) в конце прошлой недели (13−19 июля) достигла $82,68 за баррель. Дисконт Urals к эталонному сорту сохранился на высоком уровне — $27,35 за баррель для партий FOB Приморск и Усть-Луга и $26,75 за баррель на базисе FOB Новороссийск. Рост мирового бенчмарка помог компенсировать расширение дисконта на российский сорт.
Котировки Urals пока остаются ниже весенних пиковых значений в начале кризиса в Ормузском проливе, когда российскую нефть покупали по $116 за баррель. Нынешний уровень цен ближе к значениям конца июня ($55−60), которые были зафиксированы до подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Документ должен был стать первым шагом к прекращению огня и восстановлению судоходства в проливе.
Риски для поставок сохраняются.
Основным фактором поддержки нефтяного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Обмен ударами между США и Ираном продолжается: американские вооруженные силы наносили удары по объектам в Иране, а Тегеран атаковал военные объекты США в странах Ближнего Востока. Иран также заявлял о возможности ударов по энергетической инфраструктуре государств региона, где расположены американские базы. Обострение конфликта усилило опасения участников рынка относительно возможного сокращения предложения нефти и привело к росту премии.
Судоходство через Ормузский пролив остается ограниченным. По данным компании по отслеживанию судов Windward, которые приводит Argus, на 15 июля объем транзита составлял около 2% от уровня до начала конфликта. Большинство судов использует северный маршрут, контролируемый Ираном, а южного маршрута, находящегося под контролем США, перевозчики стараются избегать.
По оценкам Центра ценовых индексов (ЦЦИ), которые есть у РБК, с 17 июня по 9 июля после открытия Ормузского пролива из Персидского залива вышло 69 млн барр. нефти, что составляет около 23% от объема перевозок за сопоставимый период в феврале 2026 года. Доля нефтяных танкеров среди всех судов, покинувших регион за этот период, составила лишь 11%, что указывает на осторожность участников рынка.
Несмотря на восстановление стоимости Urals, давление со стороны покупателей сохраняется. Индийские компании в отдельных сделках запрашивали дисконт на российский сорт на уровне $31 за баррель, ссылаясь на более конкурентные предложения альтернативных поставщиков, следует из данных ЦЦИ. Однако сделки на таких условиях заключены не были.
Одновременно экспорт российской нефти остается устойчивым. По данным Argus со ссылкой на Vortexa и Kpler, поставки по системе «Транснефти» в дальнее зарубежье, включая транзитные объемы из Казахстана, в июне выросли примерно на 10% по сравнению с майскими, до 4,98 млн барр. в сутки (20,58 млн т). В первом полугодии экспорт увеличился на 5% в годовом выражении, до 4,16 млн барр. в сутки (103,37 млн т).
Что говорят эксперты.
По мнению опрошенных РБК аналитиков, дальнейшая динамика нефтяных цен будет в первую очередь зависеть от развития ситуации в проливе. Рост котировок в последние недели связан не только с ожиданиями рынка, но и с риском реального сокращения предложения.
«Главным драйвером роста цен, как и ранее, выступают неопределенность в отношении Ормузского пролива и физический или ожидаемый дефицит нефти, который вновь стал актуален из-за возобновления конфликта США и Ирана. В ситуации дефицита или намека на его появление естественной реакцией рынка является рост цен», — прокомментировал партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Олег Жирнов.
По его наблюдениям, текущая цена Urals около $55 за баррель пока остается ниже бюджетных ориентиров, но заметно выше уровней начала года. Средняя цена российского сорта в январе—феврале составляла около $43 за баррель, сейчас же восстановление котировок оказывает поддержку доходам компаний и государства.
Нынешняя динамика в целом позитивна для российских предприятий и бюджета, но рынок остается чувствительным к геополитическим новостям. «Если блокировка Ормузского пролива продолжится, то мы, вполне вероятно, увидим Brent выше $90 за баррель и Urals около $65 за баррель, — предполагает Жирнов. — Если же пролив будет разблокирован, цены могут быстро вернуться в район $70 за баррель Brent».
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает текущую конъюнктуру для российских нефтяных компаний нейтральной. «На фоне небольшого ослабления рубля и роста мировых цен на нефть стоимость Urals приблизилась примерно к 5000 ₽ за баррель, — сказал он. — Это заметно больше, чем было в начале года, но ниже уровней 2024-го и начала 2025 года (более 6000 ₽ за баррель)».
Текущих цен, по мнению аналитика, достаточно для формирования значительного денежного потока и выплаты дивидендов, но устойчивость этой ситуации будет зависеть от дальнейшего развития конфликта и динамики мирового рынка. Кауфман также допускает, что в случае затягивания эскалации на Ближнем Востоке США могут в очередной раз выпустить лицензию на покупку российской нефти, а также отложить введение новых санкций.
По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, текущие уровни цен нельзя назвать полностью оправданными. Рынок уже заранее заложил в котировки ожидания эскалации, поэтому в стоимости Brent сейчас есть страховка за срыв поставок, а также выросшая спекулятивная составляющая. Если реальные перебои так и не материализуются, часть последней волны роста цен может быстро сойти на нет, полагает Потавин.