На дороги столицы вышли новые электробусы

Новые электробусы начали курсировать по маршрутам № 191 и № 902 в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уточним, что маршрут № 191 связывает станцию МЦД «Грачевская» и метро «Селигерская», а № 902 — 2-й микрорайон Южного Бутова и станцию МЦД «Силикатная». Новые электробусы будут курсировать по северу и юго-западу столицы, а также по Новой Москве.
«По поручению Сергея Собянина продолжаем заменять автобусы на электробусы. На новых экологичных маршрутах в САО, ЮЗАО и НАО по будням будут курсировать 22 машины. Инновационный транспорт российского производства способствует снижению нагрузки на экологию и повышает качество жизни в городе», — подчеркнул Максим Ликсутов.
Отметим, что сегодня в Москве насчитывается почти 3 тысячи электробусов. По будням пассажиры совершают на них свыше 1,2 миллиона поездок. Электробусы отличаются плавным ходом, отсутствием шума и вибраций. Салоны оснащены системой климат-контроля, USB-слотами, медиаэкранами. Также они адаптированы для маломобильных пассажиров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.