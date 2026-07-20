«Ъ»: Часть российских НПЗ возобновила продажи топлива на бирже

Нефтеперерабатывающие заводы России постепенно возвращаются к оптовым торгам на Санкт-Петербургской бирже после завершения плановых и аварийных ремонтов. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщило издание «Коммерсантъ».
По данным аналитиков, к торгам вернулись предприятия с совокупной мощностью переработки около 40 миллионов тонн нефти в год. Это способствует росту объемов продаж и постепенному снижению дефицита топлива на автозаправочных станциях.
С 20 июля биржа расширила допустимые границы колебания цен на ряд видов топлива, включая бензин и дизель. Эксперты отмечают, что эта мера направлена на оживление биржевых торгов, которые теряют актуальность как ценовой индикатор, поскольку основной объем топлива сейчас реализуется через внебиржевые каналы.
На фоне увеличения предложения котировки демонстрируют смешанную динамику: цена на бензин АИ-92 незначительно выросла, тогда как стоимость АИ-95 и дизельного топлива снизилась. Аналитики предупредили, что полное восстановление баланса на рынке потребует времени, говорится в материале.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал идею главы Забайкальского края Александра Осипова развивать в стране сеть небольших НПЗ.