Трассу в Армении перекрыли фермеры из-за проблемы сбыта помидоров

В Армении фермеры перекрыли международную трассу Ереван — Ерасх из-за проблем со сбытом помидоров. Об этом сообщает портал NEWS.am.
Акцию устроили жители Араратской области. По их словам, перерабатывающие заводы, которые раньше закупали урожай, теперь отказываются принимать продукцию из-за сложностей с ее дальнейшей продажей.
Фермеры утверждают, что из-за проблем с поставками в Россию внутренний рынок оказался переполнен. Один из участников акции Артак Арутюнян рассказал, что не может продать 60 тонн выращенных помидоров.
«Такая ситуация повторяется каждый год, пока люди не объединятся, проблема не решается. В прошлом году обещали, что в этом году будет лучше, а в этом — хуже. Наши помидоры предназначены для заводов, но они не закупают, говорят, что мы не сможем экспортировать продукцию, так зачем нам ее закупать? У меня сейчас 60 тонн, и я не знаю, что делать», — сказал он.
Участники протеста также обвинили министра экономики Армении Геворга Папояна в бездействии. После переговоров с полицией фермеры освободили трассу, однако потребовали найти покупателей для урожая. В противном случае они пообещали перейти к более радикальным мерам.
В конце мая Россия временно ограничила ввоз из Армении помидоров, огурцов, перца, зелени и клубники. В Россельхознадзоре объяснили решение ростом числа нарушений фитосанитарных требований. Российские власти заявили, что дефицита овощей из-за ограничений не ожидается.