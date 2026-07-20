Трассу в Армении перекрыли фермеры из-за проблемы сбыта помидоров

«Такая ситуация повторяется каждый год, пока люди не объединятся, проблема не решается. В прошлом году обещали, что в этом году будет лучше, а в этом — хуже. Наши помидоры предназначены для заводов, но они не закупают, говорят, что мы не сможем экспортировать продукцию, так зачем нам ее закупать? У меня сейчас 60 тонн, и я не знаю, что делать», — сказал он.