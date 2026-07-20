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Папин взгляд: Последняя любовь Эдуарда Лимонова внезапно показала их повзрослевшую дочь

Актриса Екатерина Волкова поздравила свою младшую дочь Александру с совершеннолетием — девушке исполнилось 18 лет. В честь праздника она также опубликовала в соцсети редкие снимки наследницы, в том числе с её отцом, писателем Эдуардом Лимоновым, которого не стало в 2020 году.

«Сегодня тебе 18 лет — совершеннолетие! Желаю огромного счастья, воли и упорства для достижения целей, настоящих друзей, которые будут смотреть в одну сторону, сторону света, добра и взаимоуважения», — написала актриса.

Пользователи Сети отмечают, что девушка похожа на знаменитого литератора и имеют такой же «вдумчивый» взгляд. При этом сам Лимонов не раз называл Волкову своей последней любовью.

Лимонов был третьим мужем Волковой. Они познакомились после съёмок в телесериале, сначала завязалась крепкая дружба, которая позже переросла в любовь. Их союз распался во время беременности Волковой. От писателя у неё двое детей: Богдан и Александра. Актриса не раз говорила в интервью, что ей удалось сохранить тёплые отношения с экс-супругом. Лимонов ушёл из жизни в 77 лет.

Ранее певица Ханна и её супруг генеральный директор Black Star Пашу отпраздновали 11-ю годовщину брака. В честь «стальной свадьбы» пара устроила романтический вояж по Франции, поделившись яркими кадрами в соцсетях.

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