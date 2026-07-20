Папин взгляд: Последняя любовь Эдуарда Лимонова внезапно показала их повзрослевшую дочь

Лимонов был третьим мужем Волковой. Они познакомились после съёмок в телесериале, сначала завязалась крепкая дружба, которая позже переросла в любовь. Их союз распался во время беременности Волковой. От писателя у неё двое детей: Богдан и Александра. Актриса не раз говорила в интервью, что ей удалось сохранить тёплые отношения с экс-супругом. Лимонов ушёл из жизни в 77 лет.