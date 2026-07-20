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UKMTO сообщило о поражении у берегов ОАЭ судна, оно потеряло управляемость

У берегов ОАЭ поразили судно, тип и численность экипажа уточняется.

У берегов ОАЭ поразили судно, оно потеряло управляемость. Об этом говорится в информации, распространенной Центром координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к востоку от Диббы (ОАЭ).

«Капитан судна сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего было повреждено рулевое управление», — говорится в сообщении.

Согласно данным, все члены экипажа находятся в безопасности. Численность экипажа утояняется. Кроме того, сообщений о каком-либо воздействии на окружающую среду не поступало.

Ранее сайт KP.RU писал, что ОАЭ выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться к переговорному процессу.

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