UKMTO сообщило о поражении у берегов ОАЭ судна, оно потеряло управляемость

У берегов ОАЭ поразили судно, оно потеряло управляемость. Об этом говорится в информации, распространенной Центром координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Отмечается, что UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к востоку от Диббы (ОАЭ).
«Капитан судна сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего было повреждено рулевое управление», — говорится в сообщении.
Согласно данным, все члены экипажа находятся в безопасности. Численность экипажа утояняется. Кроме того, сообщений о каком-либо воздействии на окружающую среду не поступало.
Ранее сайт KP.RU писал, что ОАЭ выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться к переговорному процессу.