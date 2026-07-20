Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Звездач»: Компания Малахова задолжала налоговой 3,6 миллиона рублей

Компания телеведущего Андрея Малахова «Изовела», которой принадлежит санаторий в Мурманской области, якобы задолжала Федеральной налоговой службе 3,6 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил Telegram-канал «Звездач».

Компания телеведущего Андрея Малахова «Изовела», которой принадлежит санаторий в Мурманской области, якобы задолжала Федеральной налоговой службе 3,6 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил Telegram-канал «Звездач».

— Это уже не первый раз, когда у санатория телеведущего возникают вопросы с ФНС. Однако, несмотря на новый долг, компания продолжает работать, — говорится в публикации.

Сам Малахов или его представители на момент публикации материала эту информацию не комментировали.

Андрей Малахов в начале июля опубликовал в социальных сетях фотографию своего восьмилетнего сына Александра. Снимок был сделан на закате во время семейного отпуска на Мальдивских островах. На фото мальчик стоит спиной к камере, что соответствует принципам приватности, которых придерживается семья шоумена.

Кроме того, Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева отметили 15-летие свадьбы в Турции. Пара поженилась в 2011 году в Версальском дворце во Франции. Спустя шесть лет у супругов родился сын Александр. Юбилей Малахов и Шкулева провели в семейном кругу: сейчас они отдыхают с сыном на курорте Антальи.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше