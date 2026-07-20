«Звездач»: Компания Малахова задолжала налоговой 3,6 миллиона рублей

Кроме того, Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева отметили 15-летие свадьбы в Турции. Пара поженилась в 2011 году в Версальском дворце во Франции. Спустя шесть лет у супругов родился сын Александр. Юбилей Малахов и Шкулева провели в семейном кругу: сейчас они отдыхают с сыном на курорте Антальи.