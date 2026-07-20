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Бывший глава Минобороны Британии Хили возглавил министерство финансов

Премьер-министр Великобритании Бернхэм назначил нового министра финансов. Им стал Джон Хили, с 5 июля 2024 по 11 июня 2026 года занимавший должность министра обороны Соединенного Королевства. О назначении сообщила пресс-служба канцелярии нового премьера.

Премьер-министр Великобритании Бернхэм назначил нового министра финансов. Им стал Джон Хили, с 5 июля 2024 по 11 июня 2026 года занимавший должность министра обороны Соединенного Королевства. О назначении сообщила пресс-служба канцелярии нового премьера.

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