FIFA расследует поведение футболистов сборной Аргентины после финала ЧМ

Решающая встреча завершилась в пользу команды Испании со счетом 1:0 в дополнительное время. После финального свистка аргентинец Леандро Паредес вступил в потасовку с соперниками. Он схватил за горло Эрика Гарсию, а также толкнул на газон полузащитника Гави. Науэль Молина ударил капитана сборной Испании Родри. Также член тренерского штаба аргентинской команды Роберто Айяла попытался ударить по лицу Дани Ольмо.