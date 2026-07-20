Правила назначения единого пособия волгоградцам изменятся 21 июля

Уход засчитают, если получатель ухаживает за близким родственником или членом своей семьи (ребенком, родителем, братом или сестрой, бабушкой, дедушкой, внуком).Чтобы подтвердить родство с родственником, надо преддоставить документы, например, свидетельство о рождении или браке. При этом, если пособие уже одобрено, его не отменят до конца назначенного срока. Новые требования будут применяться при подаче нового заявления или продлении выплаты, пояснили в отделении СФР.