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Пятеро поляков устроили гонки на квадроциклах вдоль границы с Калининградской областью

Каждого участника трофи-рейда оштрафовали на 500 злотых.

Источник: Клопс.ru

Пятеро поляков устроили гонки на квадроциклах в запретной зоне вдоль границы с Калининградской областью. Нарушителей задержали. Об этом сообщили в Варминско-Мазурском отделе пограничной стражи Польши.

Как выяснили польские власти, все участники необычного заезда прибыли в приграничный с Россией район из центральной части страны. Каждого нарушителя оштрафовали на 500 злотых (10 345 рублей).

На российско-польской границе задержали гражданина Казахстана, который обманул немецкие власти на 100 тыс. евро.