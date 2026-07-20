Трос вывели на взлетный режим

Исковое заявление авиа­компании «Победа» к АО «Международный аэропорт Пермь» было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 16 июля. Из карточки дела следует, что перевозчик намерен взыскать более 16,1 млн руб. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Как выяснил «Ъ-Прикамье», требования авиакомпании связаны с авиационным инцидентом с самолетом Boeing 737−800, который произошел 3 декабря прошлого года во время рейса из Большого Савино в питерское Пулково. После посадки в Санкт-Петербурге техники проводили предполетный осмотр воздушного судна, которое должно было вылететь в Самару, и обнаружили множественные повреждения части фюзеляжа по правому борту лайнера. Так, были зафиксированы многочисленные царапины и несколько сквозных отверстий. Воздушное судно было отстранено от полетов и отправлено на ремонт.