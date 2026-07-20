Ростовчанин Петр Борщев вошел в состав сборной России на ЧЕ по пятиборью

Континентальное первенство состоится в турецком Стамбуле с 3 по 10 августа. Тренерский штаб сборной включил в заявку десять спортсменов, разделив их поровну между мужской и женской командами. Помимо Петра Борщева, в мужскую пятерку вошли Егор Громадский, Григорий Докучаев, Андрей Бобров и Андрей Зуев. Женскую часть соревнований представят Амина Тагирова, Виктория Сазонова, Яна Соловьева, Алиса Мелихова и Юлия Боровкова. Как отметил главный тренер Андрей Макушин, распределение по конкретным дисциплинам программы будет производиться уже накануне стартов.