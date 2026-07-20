В МФЦ Пермского края добавили семь новых налоговых услуг

уведомление о площади помещений в объекте незавершенного строительства для определения доли в праве общей собственности; уведомление об использовании, продлении или отказе от освобождения от уплаты НДС для организаций и индивидуальных предпринимателей; заявление на освобождение от страховых взносов для представителей частной практики; уведомление о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе; ходатайство о восстановлении срока подачи такого уведомления.