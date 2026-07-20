Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Балтаси Республики Татарстан построят детскую школу искусств

Там оборудуют концертный и хореографический залы, костюмерную, классы для игры на музыкальных инструментах, кабинеты живописи и вокала.

Детскую школу искусств возведут в поселке Балтаси в Республике Татарстан, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона. Работы проводят в соответствии с целями национального проекта «Семья».

В учреждении оборудуют концертный и хореографический залы, костюмерную комнату, классы для игры на фортепиано, баяне, курае, флейте, а также кабинеты живописи и вокала. Сейчас специалисты завершают установку окон на первом этаже, а на втором выполняют кладку перегородок. Кроме того, они монтируют входную группу, системы вентиляции и электрические сети.

Всего в 2026 году по нацпроекту в Татарстане построят четыре детские школы искусств. Их возведут в Балтасинском, Арском, Камско-Устьинском и Зеленодольском районах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше