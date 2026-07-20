В поселке Балтаси Республики Татарстан построят детскую школу искусств

Детскую школу искусств возведут в поселке Балтаси в Республике Татарстан, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона. Работы проводят в соответствии с целями национального проекта «Семья».
В учреждении оборудуют концертный и хореографический залы, костюмерную комнату, классы для игры на фортепиано, баяне, курае, флейте, а также кабинеты живописи и вокала. Сейчас специалисты завершают установку окон на первом этаже, а на втором выполняют кладку перегородок. Кроме того, они монтируют входную группу, системы вентиляции и электрические сети.
Всего в 2026 году по нацпроекту в Татарстане построят четыре детские школы искусств. Их возведут в Балтасинском, Арском, Камско-Устьинском и Зеленодольском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.