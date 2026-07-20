В поселке Балтаси Республики Татарстан построят детскую школу искусств

В учреждении оборудуют концертный и хореографический залы, костюмерную комнату, классы для игры на фортепиано, баяне, курае, флейте, а также кабинеты живописи и вокала. Сейчас специалисты завершают установку окон на первом этаже, а на втором выполняют кладку перегородок. Кроме того, они монтируют входную группу, системы вентиляции и электрические сети.