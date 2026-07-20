В Новосибирской области строительная компания оптимизирует работу

Строительная компания «КомфортСтрой» из Новосибирской области присоединилась к федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК). На предприятии планируют оптимизировать процесс выбора субподрядчика через тендер.
Для этого в компании собираются внедрить бережливые технологии. Помогать сотрудникам предприятия будут эксперты РЦК.
Подчеркивается, что начальник производственно-технического отдела Антон Барсуков уже знаком с бережливыми технологиями. Ранее он прошел в полуфинал VI Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Представленный им проект был связан с увеличением производительности при возведении многоквартирного дома.
«Конкурс дает возможность повысить свои профессиональные и управленческие компетенции, дает шанс пройти курс образовательных программ от именитых наставников: Алексея Ломакина, первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, Гульназы Миннихановой, советника министра строительства и ЖКХ РФ и других. Считаю, что в современных реалиях качество работы, продукта или услуги и производительность — неразделимы: одно не может расти без другого. Это уже далеко не первый мой проект, и в новом проекте с коллегами из РЦК постараемся ускорить, оптимизировать и сделать более удобным процесс выбора подрядчика через тендерную процедуру», — сказал Антон Барсуков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.