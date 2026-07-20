В Новосибирской области строительная компания оптимизирует работу

«Конкурс дает возможность повысить свои профессиональные и управленческие компетенции, дает шанс пройти курс образовательных программ от именитых наставников: Алексея Ломакина, первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, Гульназы Миннихановой, советника министра строительства и ЖКХ РФ и других. Считаю, что в современных реалиях качество работы, продукта или услуги и производительность — неразделимы: одно не может расти без другого. Это уже далеко не первый мой проект, и в новом проекте с коллегами из РЦК постараемся ускорить, оптимизировать и сделать более удобным процесс выбора подрядчика через тендерную процедуру», — сказал Антон Барсуков.