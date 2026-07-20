В Джанкойском районе Крыма отремонтировали дорогу Томашевка — Ермаково

Ремонт участка автомобильной дороги Томашевка — Ермаково завершен в Джанкойском районе Республики Крым, сообщили в региональном министерстве транспорта. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Протяженность обновленного участка — 5,358 километра. Там обустроили основание дороги, установили бетонные бордюры, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия.
Обновление дороги важно для жителей села Завет-Ленинский и дачников, чьи участки расположены в районе станции Соленое Озеро. Уточним, что данная трасса проходит в нескольких сотнях метров от Северо-Крымского канала и на подступах к Азово-Сивашскому национальному природному парку — ООПТ федерального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.