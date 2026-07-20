Сырский принес извинения экс-министру обороны Украины Федорову

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский извинился перед бывшим министром обороны страны Михаилом Федоровым. Обращение к министру он записал в колонке для украинских СМИ.
— Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном, — написал Сырский.
По словам главкома ВСУ, слова президента Украины Владимира Зеленского о некоем конфликте стали для него неожиданностью. Сырский отметил, что всегда считал свои отношения с Федоровым рабочими, передает РБК.
В своем заявлении Сырский отметил, что у него нет политических амбиций и что он «занимается войной 24/7». Главнокомандующий призвал не сосредотачиваться на отдельных личностях и не сводить текущий вооруженный конфликт между Москвой и Киевом к противостоянию двух людей: «Украина больше Федорова, Сырского и любого из нас».
По всей Украине проходят митинги после решения президента Владимира Зеленского отправить в отставку Михаила Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД Игоря Клименко, однако в Раде сообщили, что тот отказался.
«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, с чем связаны кадровые перестановки в правительстве Украины и планируется ли массовая мобилизация в стране в ближайшее время.