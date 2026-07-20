Сырский принес извинения экс-министру обороны Украины Федорову

В своем заявлении Сырский отметил, что у него нет политических амбиций и что он «занимается войной 24/7». Главнокомандующий призвал не сосредотачиваться на отдельных личностях и не сводить текущий вооруженный конфликт между Москвой и Киевом к противостоянию двух людей: «Украина больше Федорова, Сырского и любого из нас».