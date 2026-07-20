В Белгороде из-за удара по автомойке один человек погиб и еще десять ранены

В результате массированной атаки ВСУ на Белгород и прилегающий Белгородский округ погиб один человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в районе улицы Рабочей облцентра, где снаряд попал по автомойке. Личность погибшего устанавливается, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавшие доставлены на скорой в горбольницу № 2 для оказания медпомощи. Из-за удара также повреждены фасады зданий, остекление близлежащих строений и транспортные средства: три автобуса, двадцать грузовых автомобилей и восемь легковых машин.