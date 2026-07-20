Газпромбанк хочет обанкротить крупного производителя силовых кабелей в Орле

В Арбитражный суд Орловской области поступило заявление Газпромбанка о признании банкротом местного крупного производителя силовых кабелей ООО «Промэл». Сумма требований составляет 68,5 млн руб. Подробности их возникновения не раскрываются. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Суд принял иск к производству. Судебное заседание по нему запланировано на 6 августа. Ранее стороны не встречались в судах. «Ъ-Черноземье» направил запрос Газпромбанку с просьбой рассказать, как именно возник долг орловской компании.
Параллельно столичное ООО «Торговый дом Промэл» направило в орловский арбитраж иск к местному «Промэлу» с требованиями на 330 млн руб. Они возникли из-за неотработанного аванса по договору поставки, заключенному в 2011 году. Суд оставил иск без движения из-за процессуальных нарушений при подаче. Устранить их необходимо до 15 августа. Ранее компании не судились.
По данным Rusprofile, ООО «Промэл» зарегистрировано в Орле в 2011 году. Основной вид деятельности — производство силовых кабелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Вадим Рубцов. В 2025 году выручка общества составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб. В отношении компании введено два исполнительных производства на общую сумму 50 млн руб. Остаток задолженности — 45 млн руб. Столько же, по данным на 1 июня, компания задолжала налоговой. На 28 июня имелись сведения о приостановке операций по банковским счетам фирмы.
ООО «ТД Промэл» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит обществом Татьяна Токолова. В 2025-м компания сработала с выручкой в 1,8 млрд руб. и чистой прибылью 1,2 млн руб.
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что орловский «Вторцветмет» потребовал взыскать с «Промэла» 57,3 млн руб. На прошлой неделе суд полностью удовлетворил иск. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.