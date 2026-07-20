Газпромбанк хочет обанкротить крупного производителя силовых кабелей в Орле

По данным Rusprofile, ООО «Промэл» зарегистрировано в Орле в 2011 году. Основной вид деятельности — производство силовых кабелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Вадим Рубцов. В 2025 году выручка общества составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб. В отношении компании введено два исполнительных производства на общую сумму 50 млн руб. Остаток задолженности — 45 млн руб. Столько же, по данным на 1 июня, компания задолжала налоговой. На 28 июня имелись сведения о приостановке операций по банковским счетам фирмы.