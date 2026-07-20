Юргинские школьники познакомились с профессией пожарного

Школьники из кузбасской Юрги посетили 10-й пожарно-спасательный отряд МЧС. Профориентационную экскурсию для них организовали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.
Сотрудники части провели для ребят мастер-класс. Они показали школьникам снаряжение и работу диспетчерской. Также детям дали примерить спецодежду. Каждый школьник смог попробовать себя в роли пожарного — принять вызов и потушить условное возгорание.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.