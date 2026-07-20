Отключение света, воды и газа в Волгограде и области 21 июля

Поставку газа прекратят с 08:00 21 июля до 10:00 22 июля в хуторе Трясиновский Серафимовичского района, в рабочем посёлке Линево Жирновского района голубого топлива не будет до только во вторник с 08:00 до 20:00 на улице Нефтяников в домах 1, 1а, 2, 2а, 3−25.