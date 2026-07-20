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Отключение света, воды и газа в Волгограде и области 21 июля

Света не будет в пяти районах Волгограда 21 июля, Подачу горячей воды приостановят в Центральном районе.

Без воды, электроэнергии и газа останется часть жителей Волгоградской области.

Света не будет в пяти районах Волгограда 21 июля.

В Ворошиловском районе с 9:00 до 17:00 ресурс не буду поставлять в дома:

ул. Паши Ангелиной;

ул. Вишневского;

ул. Калиновская;

ул. Каргопольская;

ул. Купавинская;

ул. Куприна;

ул. Рублева;

ул. Тарханская;

ул. Тирольская;

ул. Ужгородская, 78, 76а, 82а, 86−96, 102, 104, 112а, 112, 114−128.

СНТ Прогресс;

В Дзержинском районе на это же время отключат свет в домах на бульваре 30 лет Победы, 60а, 62, 66, 66а.

В Краснооктябрьском районе также с 9:00 до 17:00 без электричества останутся горожане по адресам:

ул. Гуртьева, 2, 4;

пр. Ленина, 135−141.

С 8:30 до 17:00 обесточат дома:

ул. Верхоянская, 101−119, 101а, 109а, 112;

пер. Вогульский, 16, 12а, 15, 17, 19а;

ул. Западная, 6−10, 5−11;

ул. Заполярная, 2−16, 3−9;

ул. Капитанская, 2−32, 3−17, 7а;

ул. Кольская, 16;

ул. Мичурин сад, 1−5;

ул. Новинская, 6−12, 7−13.

ул. Руднева, 90−102, 95−113, 109а, 112, 22а;

пер. Руднева, 23−29, 24−38;

ул. Южная, 4−8, 1−7.

В Советском районе в это же время — на улицах Алишера Навои, Тбилисской и в переулке Прожекторный.

В Тракторозаводском районе без электроприборов с 9:00 до 17:00 будут обходиться жители домов:

ул. Ломоносова, 2−8, 8а;

пер. Ломоносова, 2−6, 2а;

ул. Мценская, 2−10, 3−9;

ул. Новая, 2−6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26;

ул. Узловая, 1−17, 17/1, 2−14;

ул. Шатурская, 3−15, 15а;

ул. Электрогорская, 6−10;

ул. Ярцевская, 1−11, 1а, 8−24.

Подачу горячей воды приостановят в Центральном районе Волгограда во вторник в домах на улице Кубанской, 15 и 15а до 3 августа.

Поставку газа прекратят с 08:00 21 июля до 10:00 22 июля в хуторе Трясиновский Серафимовичского района, в рабочем посёлке Линево Жирновского района голубого топлива не будет до только во вторник с 08:00 до 20:00 на улице Нефтяников в домах 1, 1а, 2, 2а, 3−25.