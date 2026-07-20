Отключение света, воды и газа в Волгограде и области 21 июля

Без воды, электроэнергии и газа останется часть жителей Волгоградской области.
Света не будет в пяти районах Волгограда 21 июля.
В Ворошиловском районе с 9:00 до 17:00 ресурс не буду поставлять в дома:
ул. Паши Ангелиной;
ул. Вишневского;
ул. Калиновская;
ул. Каргопольская;
ул. Купавинская;
ул. Куприна;
ул. Рублева;
ул. Тарханская;
ул. Тирольская;
ул. Ужгородская, 78, 76а, 82а, 86−96, 102, 104, 112а, 112, 114−128.
СНТ Прогресс;
СНТ Спартак.
В Дзержинском районе на это же время отключат свет в домах на бульваре 30 лет Победы, 60а, 62, 66, 66а.
В Краснооктябрьском районе также с 9:00 до 17:00 без электричества останутся горожане по адресам:
ул. Гуртьева, 2, 4;
пр. Ленина, 135−141.
С 8:30 до 17:00 обесточат дома:
ул. Верхоянская, 101−119, 101а, 109а, 112;
пер. Вогульский, 16, 12а, 15, 17, 19а;
ул. Западная, 6−10, 5−11;
ул. Заполярная, 2−16, 3−9;
ул. Капитанская, 2−32, 3−17, 7а;
ул. Кольская, 16;
ул. Мичурин сад, 1−5;
ул. Новинская, 6−12, 7−13.
ул. Руднева, 90−102, 95−113, 109а, 112, 22а;
пер. Руднева, 23−29, 24−38;
ул. Южная, 4−8, 1−7.
В Советском районе в это же время — на улицах Алишера Навои, Тбилисской и в переулке Прожекторный.
В Тракторозаводском районе без электроприборов с 9:00 до 17:00 будут обходиться жители домов:
ул. Ломоносова, 2−8, 8а;
пер. Ломоносова, 2−6, 2а;
ул. Мценская, 2−10, 3−9;
ул. Новая, 2−6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26;
ул. Узловая, 1−17, 17/1, 2−14;
ул. Шатурская, 3−15, 15а;
ул. Электрогорская, 6−10;
ул. Ярцевская, 1−11, 1а, 8−24.
Подачу горячей воды приостановят в Центральном районе Волгограда во вторник в домах на улице Кубанской, 15 и 15а до 3 августа.
Поставку газа прекратят с 08:00 21 июля до 10:00 22 июля в хуторе Трясиновский Серафимовичского района, в рабочем посёлке Линево Жирновского района голубого топлива не будет до только во вторник с 08:00 до 20:00 на улице Нефтяников в домах 1, 1а, 2, 2а, 3−25.