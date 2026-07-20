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Главы Минфина и Минюста Британии отказались от работы в правительстве Бернэма

Сторонники Стармера Лэмми и Ривс отказались от работы в правительстве нового премьера Бернэма.

Источник: Комсомольская правда

Главы Министерства юстиции и Минфина Британии Дэвид Лэмми и Рейчел Ривс отказались от работы в правительстве нового премьер-министра страны Энди Бернэма. Отмечается, что это произошло еще до оглашения нового состава кабмина.

Оба министра считаются сторонниками ушедшего в отставку экс-премьера Кира Стармера. Как сообщают британские СМИ, пост главы Минфина может занять министр внутренних дел Шабана Махмуд.

Ранее KP.RU сообщал, что Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании, официально возглавив Лейбористскую партию 20 июля. Как заявил новый глава кабмина страны, британские политики были «недостаточно хороши». Бернем также подчеркнул, что планирует продолжить поддержку Украины.

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