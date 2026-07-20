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В Иркутске построят 3 дома для переселенцев из аварийного жилья

Новые здания на улице Ярославского рассчитаны на 402 квартиры.

Три дома на 402 квартиры возводят на улице Ярославского в Иркутске для переселенцев из аварийного жилья, сообщили в региональном министерстве строительства. Работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Сейчас специалисты монтируют в домах инженерные системы, утепляют фасадов. Также они проводят штукатурные и отделочные работы, стяжку полов и устройство перегородок. Ввод данных домов в эксплуатацию позволит расселить 16,32 тыс. кв. м аварийного жилья. Строительство планируют завершить в конце 2026 года, а передача ключей новым владельцам состоится в начале 2027-го.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.