В Иркутске построят 3 дома для переселенцев из аварийного жилья

Сейчас специалисты монтируют в домах инженерные системы, утепляют фасадов. Также они проводят штукатурные и отделочные работы, стяжку полов и устройство перегородок. Ввод данных домов в эксплуатацию позволит расселить 16,32 тыс. кв. м аварийного жилья. Строительство планируют завершить в конце 2026 года, а передача ключей новым владельцам состоится в начале 2027-го.